Giuntoli blinda Motta: "Non è in discussione, ma la squadra deve fare di più. Con l'Empoli gara inspiegabile"

«Noi siamo convinti che il progetto iniziato quest’estate sia importante, che stia creando valore visto che giocano tanti ragazzi giovani: siamo convinti che in futuro ci possa dare grandi soddisfazioni, quindi Thiago Motta non è in discussione": lo ha detto il Managing Director Football della Juve, Cristiano Giuntoli, in un’intervista a Sky all’indomani dell’eliminazione dalla Coppa Italia. Il dirigente bianconero ha parlato di «gara quasi inspiegabile» e «prestazione inaccettabile» contro l’Empoli: «Venivamo da 4 vittorie consecutive in campionato, non pensavamo di fare questa prestazione. Siamo dispiaciuti e anche un pò arrabbiati. Per il resto siamo convinti che il progetto sia corretto, consapevoli che potesse trovare delle difficoltà ma accentuate dal fatto di essere andati incontro a tanti infortuni che hanno aggravato la situazione».

«Stamattina a mente fredda ci siamo trovati con Maurizio (Scanavino), col presidente Ferrero e col mister: abbiamo parlato alla squadra, siamo tutti convinti e loro per primi di dover fare di più e centrare l’obiettivo della Champions League nelle prossime 12 partite», ha detto Giuntoli per il quale