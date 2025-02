Paura per la salute di Zdenek Zeman: ricoverato in terapia intensiva al Gemelli

Momenti di apprensione per Zdenek Zeman, ex allenatore di Roma e Lazio, ma anche del Messina agli inizi della sua carriera, ricoverato questa mattina in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. Il tecnico boemo, 77 anni, si trova attualmente in terapia intensiva neurologica dopo aver manifestato disartria – una difficoltà nell’articolare le parole – e ipostenia all’arto inferiore destro.

Nei giorni scorsi, Zeman aveva già accusato una forte sindrome influenzale, che aveva destato preoccupazione tra i familiari. Stamattina il peggioramento delle sue condizioni ha reso necessario il ricovero d’urgenza. I medici stanno sottoponendo l’allenatore ad accertamenti approfonditi per comprendere l’origine del malessere e stabilire il percorso terapeutico più adeguato.

Zeman, anch’egli è ricoverato nello stesso ospedale dove si trova anche Papa Francesco. I tifosi e il mondo del calcio seguono con apprensione l’evolversi della situazione, sperando in un rapido miglioramento dell’iconico allenatore.