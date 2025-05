Poker Atalanta, la Champions è cosa fatta. Monza retrocesso in B

Monza-Atalanta 0-4

RETI: 12'pt, 23'pt De Ketelaere, 2'st Lookman, 43'st Brescianini

MONZA (3-5-2): Pizzignacco 5.5; Pedro Pereira 4.5 (1'st Lekovic 5), Caldirola 5.5 (16'pt Brorsson 5.5), Palacios 5; Birindelli 5.5, Castrovilli 5 (1'st Forson 6), Bianco 5.5, Akpa Akpro 6, Kyriakopoulos 5.5 (31'st Ciurria 6); Dany Mota 5, Caprari 5 (26'st Vignato 6). In panchina: Vailati, Mazza, Urbanski, Sensi, D’Ambrosio, Petagna, Martins, Colombo. Allenatore: Nesta 5.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 7; Djimsiti 6.5 (31'st Cuadrado 6), Hien 6.5, Kossounou 6 (1'st Toloi 6); Bellanova 6, De Roon 6.5, Ederson 6.5, Zappacosta 6.5; De Ketelaere 7.5 (19'st Pasalic 6), Retegui 7 (31'st Maldini 6), Lookman 7 (35'st Brescianini sv). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Ruggeri, Samardzic. Allenatore: Gasperini 7

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6.

NOTE: Giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Spettatori: 10.440. Ammoniti: Palacios, Hien, Cuadrado. Angoli: 3-7. Recupero: 2'pt, 2'st.

MONZA - Una sconfitta che sancisce la retrocessione aritmetica del Monza. I brianzoli perdono 4-0 contro l’Atalanta; decisiva la doppietta di De Keteleare e le reti di Lookman e Brescianini che spediscono i padroni di casa in B. I nerazzurri fanno invece un passo decisivo verso la qualificazione alla prossima Champions League piazzandosi a quota 68. I bergamaschi nel prossimo turno affronteranno la Roma. I biancorossi, invece, sfideranno l’Udinese. Gli orobici - nel silenzio della curva ospite per ricordare Riccardo Claris, tifoso nerazzurro scomparso dopo essere stato accoltellato nella notte per una rissa con un gruppo di tifosi dell’Inter - hanno iniziato creando occasioni a raffica: al 12' è arrivato il gol di De Ketelaere dopo l’ottimo suggerimento di Retegui, al 23' il raddoppio del belga dopo un errore della difesa di casa. Le due reti hanno spianato la strada agli ospiti, la squadra di Nesta ha abbozzato una reazione con Castrovilli, ma il gol dell’ex Fiorentina è stato annullato per una posizione di fuorigioco.