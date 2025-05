Roma imbattibile: vince contro la Fiorentina, 19ª gara utile e Champions nel mirino

Arbitro: Chiffi di Padova

Reti: nel pt 49' Dovbyk.

Angoli: 7-3 per la Roma.

Recupero: 4' e 5'

Espulso: Zaniolo a fine partita

Ammoniti: Richardson, Kean e Pisilli per gioco falloso.

Spettatori: 63.640

La Roma batte anche la Fiorentina per 1-0 e allunga a 19 la striscia d’imbattibilità in Serie A. Un successo che tiene vivo il sogno Champions League per la squadra di Claudio Ranieri che sale a 63 punti in classifica. Decisivo un gol di Dovbyk (il dodicesimo stagionale in campionato), ma anche le parate di uno strepitoso Svilar.

Al 26' Kean si libera di Celik e si presenta a tu per tu con il portiere che mura lo specchio all’attaccante viola. Il duello si ripete tre minuti dopo: stavolta Kean tenta un diagonale da posizione impossibile, ma non riesce a sorprendere il portiere serbo.