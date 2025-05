Champions, l'Inter si prepara ad una serata da brividi col Barcellona: Lautaro c'è, Pavard ko

L’Inter è imbattuta nelle ultime 15 gare interne giocate in Champions (12 vittorie e tre pareggi): si tratta della miglior striscia di risultati utili consecutivi dei nerazzurri nelle maggiori competizioni europee da quella di 27 gare di fila senza sconfitte del periodo 1980-1987. L’Inter, inoltre, ha vinto nove delle sue ultime 11 gare casalinghe di semifinale in Europa. La semifinale d’andata si è conclusa sul 3-3: nella storia, soltanto tre semifinali di Champions League si sono concluse con più di 10 reti realizzate dai due club tra andata e ritorno: Juventus-Monaco 6-4 (1997/98), Liverpool-Roma 7-6 (2017/18) e Real Madrid-Manchester City 6-5 (2021/22). L’Inter va a caccia della terza finale di Champions League dall’edizione 1992/93, dopo quelle del 2009/10 e del 2022/23. Per il Barcellona si tratterebbe invece della sesta finale, permettendo così al club catalano di raggiungere Bayern Monaco, Juventus e Milan come club con più finali alle spalle del Real Madrid (9). Il Barca ha segnato 40 gol in questa edizione della competizione, il maggior numero di reti per un solo club dal torneo 2019/20 (Bayern Monaco, 43 gol). Le sole altre tre squadre a realizzare più di 40 reti in una singola edizione del torneo furono lo stesso Barcellona (45 nel 1999/2000), Real Madrid (41 nel 2013/14) e Liverpool (41 nel 2017/18). Dopo aver segnato solo un gol nelle sue prime 39 presenze in Champions League, Dumfries ha realizzato una doppietta nella semifinale d’andata. Se lui o Marcus Thuram dovessero segnare anche al ritorno, diventerebbero i primi giocatori nerazzurri a segnare in entrambi gli atti di una semifinale europea dai tempi di Giacinto Facchetti (gol sia all’andata che al ritorno di Inter-CSKA Sofia, Coppa dei Campioni 1966/67).

Lautaro c'è, Pavard lascia il ritiro Simone Inzaghi ha detto che una decisione definitiva verrà presa soltanto domani e in base alle sensazioni del giocatore, ma dopo l’ultimo allenamento tutto lascia pensare che Lautaro contro il Barcellona ci sarà. Il capitano ha inizialmente svolto un lavoro personalizzato (corsa, cambi di direzione con e senza il pallone, skip e scatti) e non ha preso parte al torello, poi si è unito ai compagni e nelle prove tattiche è stato schierato in attacco con Thuram. Niente da fare invece per Pavard, che ha lasciato il ritiro dopo aver quasi subito interrotto il riscaldamento. Al suo posto in difesa giocherà Bisseck, con Acerbi e Bastoni a completare il terzetto. Dumfries e Dimarco gli esterni, Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. Non ha preso parte all’allenamento col gruppo Davide Frattesi a causa di una botta rimediata contro il Verona, ma non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua convocazione.