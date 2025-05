Il Milan vince in rimonta a "Marassi" contro il Genoa e mantiene una piccola speranza in chiave Europa

Genoa - Milan 1-2

Marcatori: 16'st Vitinha, 31'st Leao, 32'st Frendrup (aut.)

Genoa (4-2-3-1): Leali 7; Sabelli 6 (1'st Zanoli 6.5), Vasquez 5, De Winter 5, Martin 7; Frendrup 5.5, Masini 6; Messias 6 (15'st Vitinha 7), Thorsby 6.5 (27'st Ahanor sv), Norton-Cuffy 5.5 (41'st Ekhator sv); Pinamonti 6. In panchina: Siegrist, Sommariva, Badelj, Bani, Kassa, Otoa, Venturino. Allenatore: Vieira 6.

Milan (3-5-2): Maignan 7.5; Tomori 6 (34'st Walker sv), Gabbia 6.5, Pavlovic 5.5; Jimenez 5 (25'st Joao Felix 6.5), Reijnders 6.5, Fofana 6 (28'pt Leao 7.5), Loftus-Cheek 5.5, Hernandez 6; Pulisic 6.5 (34'st Musah sv), Jovic 5 (25'st Gimenez 7). In panchina: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Florenzi, Emerson Royal, Terracciano, Thiaw, Camarda, Chukwueze. Allenatore: Conceicao 7.

Arbitro: Collu di Cagliari 6

Note: serata piovosa, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Pavlovic, Thorsby, Loftus-Cheek, Leao, Gabbia, Joao Felix. Angoli 8-7 per il Genoa. Recupero 2', 5' +2'.

Il Milan vince in rimonta per 2-1 in casa del Genoa e tiene accesa ancora una piccola speranza in chiave Europa. A decidere la sfida sono la rete di Leao e l’autogol di Frendrup, arrivati dopo il momentaneo vantaggio ligure con Vitinha. La prima chance arriva al 7' ed è per i padroni di casa, con Maignan costretto a un grande intervento in tuffo su un mancino ravvicinato e angolato di Norton-Cuffy. Il portiere francese è ancora decisivo al 23', quando salva sulla linea un quasi autogol di Pulisic dopo un corner battuto dalla destra. Poco dopo, Fofana è costretto a uscire dal campo per un problema al piede sinistro. Al suo posto entra Leao, lasciato inizialmente a riposo. Gli uomini di Conceicao si vedono per la prima volta al 38', quando Hernandez trova spazio centralmente, si avvicina al limite dell’area e calcia con il mancino, ma Leali para in due tempi. L'estremo difensore rossoblù è decisivo al 41', quando Leao serve nello stretto Pulisic che va al tiro a botta sicura, ma si fa sbarrare la strada dallo stesso Leali in uscita. È l’ultima occasione della prima frazione.