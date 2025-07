Mondiale per Club, chi lo vince incasserà più di 100 milioni. Il Psg a caccia di un altro "tesoro" dopo la Champions

La finale del Mondiale per Club tra Chelsea e Psg mette in palio un premio che per il vincitore arriverà a superare i 100 milioni di euro. Il solo raggiungimento della finale ha già garantito al club francese 97,7 milioni di euro in premi dalla Fifa e ai londinesi poco meno, 95,7 milioni. Chi si aggiudicherà la sfida del MetLife Stadium in New Jersey incasserà altri nove milioni e quindi uno dei club è destinato a sforare la quota di 100 milioni di euro.

Per il Psg è in arrivo un altro tesoro dopo i 130 milioni arrivati con la conquista della Champions League mentre il Chelsea può arrivare a sette volte il premio di 15 milioni di euro ottenuti con la Conference League vinta a maggio, senza contare l’indotto commerciale e di merchandising.

Anche le italiane, pur fermandosi agli ottavi, sono tornate a casa con un bottino significativo: l’Inter, eliminata dal Fluminense, ha incassato 33 milioni di euro. La Juventus, superata dal Real Madrid, ha chiuso con 27 milioni.