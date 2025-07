Sorpresona Chelsea: gli inglesi di Enzo Maresca battono il Psg (3-0) e salgono sul tetto del Mondo

Chelsea-Psg 3-0

RETI: 22'pt Palmer, 30'pt Palmer, 43'pt Joao Pedro.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez 7; Malo Gusto 7, Chalobah 7, Colwill 7, Cucurella 7; James 7 (32'st Dewsbury-Hall sv), Caicedo 6.5; Palmer 8.5, Fernandez 6.5 (16'st Santos 6), Pedro Neto 6.5 (33'st Nkunku sv); Joao Pedro 7 (22'st Delap 7). In panchina: Jorgensen, Penders, Slonina, Adarabioyo, Sarr, Anselmino, Acheampong, Lavia, Jackson, George, Guiu. Allenatore: Maresca 7.5.

PSG (4-3-3): Donnarumma 5.5; Hakimi 5 (28'st Goncalo Ramos sv), Beraldo 4.5, Marquinhos 5, Nuno Mendes 4.5; Fabian Ruiz 5 (28'st Zaire-Emery 6), Vitinha 5.5, Joao Neves 3; Kvaratskhelia 5 (13'st Barcola 6), Dembele 5, Doue 5 (28'st Mayulu 6). In panchina: Safonov, Tenas, Kimpembe, Kamara, Lee, Moscardo, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique 5.

ARBITRO: Faghani (Aus) 6.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 40'st Joao Neves espulso per rosso diretto (condotta violenta). Ammoniti: Pedro Neto, Caicedo, Malo Gusto, Colwill, Dembele, Nuno Mendes. Angoli: 4-2 per il Psg. Recupero: 6'; 5'.

Il Chelsea di Enzo Maresca ha vinto il Mondiale per club battendo il Psg per 3-0 nella finale giocata al MetLife di East Rutheford. Sotto agli occhi di Donald Trump, in tribuna con la moglie Melania, il Chelsea asfalta il Psg campione d’Europa e sale sul tetto del mondo. Si decide tutto in un primo tempo devastante per i Blues, che si difendono bene e ripartono alla grande. Decisivo Cole Palmer, che dopo aver sfiorato l’1-0 all’alba del match la sblocca al 22’ con una carezza sul primo palo e poi al 30’ concede il bis con una conclusione fotocopia, sempre nell’angolino lontano dove Donnarumma non può arrivare. Il talento dei Blues al 43’ ricama per Joao Pedro che con un tocco sotto firma il 3-0 prima dell’intervallo. Nella ripresa il Psg prova a riaprirla ma Sanchez dice di no a Dembelè e Vitinha e progressivamente il match si spegne. Per riaccendersi nel finale con una mega rissa in cui perde la testa anche Luis Enrique.