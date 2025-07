Paura per Paul Gascoigne trovato semi-incosciente, ricoverato in terapia intensiva

Nuovi problemi di salute per Paul Gascoigne, per tre stagioni in scena in Italia con la maglia della Lazio. Secondo quanto rivela il quotidiano inglese The Sun, l'ex calciatore, 58 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver avuto un collasso nella sua casa di Poole, nel Dorset. A trovarlo privo di sensi un amico che gli fa da assistente, venerdì scorso. Lo ha rivelato il The Sun, spiegando che a trovarlo privo di sensi è stato un amico che lavora per lui come assistente: Gascoigne, che negli ultimi anni ha lottato con problemi di salute seri, droga e alcol, avrebbe già lasciato il reparto di terapia intensiva ma dovrà comunque restare in ospedale diversi giorni, e le sue condizioni sono definite stabili. «Paul è ricoverato in ospedale, che è il posto migliore possibile per lui in questo momento - le parole dell’amico Steve Foster -. 'Gazzà desidera ringraziare tutti per il supporto ricevuto finora da tanti vecchi amici che gli augurano il meglio e desiderano che si riprenda al meglio».