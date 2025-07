Serie A, arriva la svolta sulle gare rinviate: dovranno essere recuperate entro le 24 ore

Niente più polemiche sulle date per il recupero delle partite rinviate. Il Consiglio della Lega Serie A ha infatti approvato il regolamento per «il recupero delle gare non iniziate e per la prosecuzione delle gare interrotte del Campionato Serie A Enilive e del Campionato Primavera 1 della stagione sportiva 2025/2026», con l’obiettivo di definire con criteri oggettivi le norme per recuperare le gare.

In particolare, il regolamento stabilisce che le gare non iniziate debbano essere recuperate il giorno successivo a quello originariamente previsto, salvo eccezioni come l’impraticabilità del campo, soste per le Nazionali, gare troppo ravvicinate o impedimenti legati a provvedimenti FIGC o sanzioni disciplinari. In tali casi, la Lega Serie A programma il recupero nella prima data utile. Le gare interrotte devono riprendere esclusivamente dai minuti non giocati, seguendo quanto riportato nel referto arbitrale. Anche in questo caso, la prosecuzione è fissata per il giorno seguente, salvo le stesse condizioni ostative previste per le gare non iniziate. Se ciò non è possibile, si recupera nella prima data utile.