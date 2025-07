Serie B, svelato il calendario 2025/26: al via il 23 agosto. Ecco i dettagli

Si alza il sipario sulla nuova Serie B. Durante una serata a Palazzo Te di Mantova è stato svelato il calendario della stagione 2025/2026. Come noto, il 94° campionato cadetto inizierà nel weekend del 22/23 agosto, mentre terminerà il 9 maggio e anche quest’anno il calendario è asimmetrico, ovvero con il girone di ritorno non speculare rispetto a quello di andata.

Saranno quattro le soste nel corso della stagione, uguali a quelle della serie A, in concomitanza con gli impegni delle nazionali: 6-7 settembre, 11-12 ottobre, 15-16 novembre, 28-29 marzo. Confermato il Boxing Day del 26 dicembre, la pausa invernale comincerà il 27 dicembre e si concluderà il 9 gennaio. Ci saranno anche cinque turni infrasettimanali, tutti di martedì: 30 settembre, 28 ottobre, 10 febbraio, 3 marzo e 17 marzo.

L'analisi

Tante le squadre con ambizioni di promozione: non solo le retrocesse Empoli, Monza e Venezia ma anche piazze storiche come Palermo, Sampdoria e Bari. E proprio i pugliesi saranno protagonisti di un avvio davvero sprint, con ben quattro big match nelle prime cinque giornate: i galletti affronteranno subito due retrocesse, Venezia e Monza, poi 4^ giornata contro il Palermo e 5^ contro la Sampdoria. Impegni casalinghi alla 1^ giornata anche per Empoli, contro il neopromosso Padova, e Monza, impegnato nel derby lombardo contro il Mantova (ritorno alla 37^). Alla 2^ giornata spicca Palermo-Frosinone, finale playoff nel 2017/2028, mentre alla 3^ ecco Sudtirol-Palermo, la sfida tra le squadre più lontane geograficamente. Alto coefficiente di difficoltà anche per l'Avellino, che alla 1^ giornata è atteso dalla trasferta di Frosinone, mentre alla 3^ sfiderà il Monza in casa; per il derby con la Juve Stabia occorrerà aspettare l’8^ giornata (ritorno alla 27^).