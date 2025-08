Una speranza contro la SLA: la battaglia di Maura per salvare il marito Matteo Materazzi

Una raccolta fondi lanciata da Maura Soldati, moglie di Matteo Materazzi, ha commosso l’Italia e superato in tre giorni i 200mila euro di donazioni. Matteo, fratello dell’ex calciatore campione del mondo Marco Materazzi, è affetto da una rara forma di SLA e oggi non riesce più a muovere braccia e gambe.

«Abbiamo solo una speranza», spiega Maura in un’intervista al Corriere della Sera: «una terapia ASO personalizzata sviluppata per la mutazione genetica che lo ha colpito. Ma servono un milione e mezzo di dollari e, soprattutto, tempo».

La famiglia è in contatto con la Columbia University e con il dottor Shneider, pioniere nel settore. Ma il decorso della malattia è rapido: «Dalla diagnosi, Matteo ha perso in pochi mesi l’uso delle gambe ed è finito in carrozzina. Oggi riesce a muovere solo leggermente le mani. Vorrebbe vedere crescere i figli, Geremia e Gianfilippo, ma non ci crede. È realista: il 50% dei malati di SLA muore entro tre anni».