Modric è già il leader del Milan: "Qui per vincere trofei, andare in Champions non basta"

«Non bisogna accontentarsi della qualificazione alla Champions, è l’obiettivo minimo. Il Milan deve lottare per i trofei, per questo sono venuto qui. Vincere è il mio obiettivo e deve esserlo di tutti qui": ci pensa Luka Modric a dare la scossa al Milan. Nell’estate post fallimento, senza giocare le Coppe, in cui si evitano i proclami e si parla solo di terzo posto, ad alzare l’asticella è un grande campione, abituato a vincere. «Tutti ricordiamo che il Milan è una delle squadre migliori al mondo - spiega nella conferenza stampa di presentazione -, deve lottare per i trofei. Per questo sono venuto qui. Sono molto competitivo, voglio portare questo alla squadra». Sguardo deciso, parole che scaldano gli animi dei tifosi. E' l'immagine del leader, prima ancora di aver indossato la maglia rossonera. Modric dopo tre settimane di ferie in cui si è "riposato ma anche allenato per arrivare nella miglior condizione atletica possibile», non si nasconde. E’ ambizioso e pronto a soddisfare le attese di tutti. E’ un pallone d’oro, sa gestire la pressione e sa come parlare.

«Al Milan darò la mia esperienza, sono carico. Lavorerò tanto, darò il massimo per cercare di fare tutto quello che ho fatto altrove, cercare di aiutare sotto tutti i punti di vista. So che ci sono tantissime aspettative su di me ma sono pronto a questa sfida. Darò la mia passione, umiltà, la mia etica del lavoro e la mia semplicità. Sono un ragazzo normale a cui piace giocare col pallone», racconta. Di fronte a lui, in prima fila, c'è la moglie Vanja e i tre figli Ivano, Ema e Sofia. Legatissimo alla famiglia, Modric li ha voluti vicino nel primo giorno ufficiale della sua avventura in rossonero. E’ una nuova sfida, ma non è detto che sia l’ultimo ballo. «Voglio giocare il Mondiale l’anno prossimo - spiega - poi penso al presente e non troppo al futuro». Ci sarà tempo e modo per capire, ora si pensa solo a tornar in campo e a fare ancora una volta la differenza con la palla tra i piedi. «Tutti sanno dove mi sento a mio agio: in mezzo al campo dove posso dettare i tempi e per far sì che la squadra giri bene. Devo ancora parlare con l’allenatore per capire dove vuole che io giochi, da lì poi devo dare il massimo. La priorità comunque resta la squadra, non è mai importante il singolo. Deve essere questa la nostra mentalità: non esiste nessuno al di sopra della squadra. Sono qui per fare quello che chiede il mister». E la sintonia con Massimiliano Allegri non va creata, sembra già esserci.