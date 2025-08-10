Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Il Manchester City di Guardiola vince 3-0 a Palermo ma la festa del “Barbera” e tutta per Inzaghi e i suoi

Il Manchester City si aggiudica la prima edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy, vincendo l'amichevole in casa del Palermo grazie alle reti di Erling Haaland al 26’ del primo tempo e a una doppietta dell’ex milanista Tijjani Reijnders al 14’ e al 37’ della ripresa. Quasi trentacinquemila paganti allo stadio Barbera hanno assistito a una partita vera, sebbene d’agosto, che ha dato buone indicazioni ai due tecnici in vista dei primi impegni ufficiali: Guardiola prepara l’esordio in Premier sabato prossimo sul campo del Wolverhampton e lo stesso giorno il Palermo di Pippo Inzaghi sarà ospite della Cremonese in Coppa Italia. Spettacolare il prepartita, con tre canzoni intonate a centrocampo da Rose Villain e una coreografia della curva Nord sulle note di “Live forever” degli Oasis, dedicata ai fratelli Gallagher in versione tifosi del Palermo; anche in campo i ritmi sono stati abbastanza sostenuti. I rosanero, sospinti dall’entusiasmo della folla, in avvio hanno messo in mostra un pressing aggressivo e veemenza offensiva, sfiorando il gol con Ceccaroni e Pohjanpalo. Poi è emersa la qualità degli ospiti: Haaland ha giganteggiato nell’area rosanero portando i suoi in vantaggio con un controllo di sinistro e conclusione di destro. Il Palermo ha tentato una timida reazione, ma il City ha continuato a costruire occasioni con la consueta manovra avvolgente e le giocate individuali. Nella ripresa, con i ritmi più bassi e numerosi cambi, Reijnders è salito in cattedra segnando due reti con facilità. I padroni di casa non sono stati passivi ma hanno subito a lungo il possesso palla prolungato degli inglesi, che hanno sfiorato altre marcature prima che il match scorresse verso la fine tra applausi per tutti.

