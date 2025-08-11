Rottura Psg-Donnarumma, il portiere azzurro non convocato per la Supercoppa col Tottenham

E’ a Udine che si alza il sipario della nuova stagione del calcio europeo, la Supercoppa Uefa che mercoledì vedrà di fronte il Paris Saint Germain e il Tottenham. Ma sul palcoscenico non ci sarà uno degli attori più attesi, Gianluigi Donnarumma, protagonista del trionfo in Champions League e ora messo ai margini dal club francese, che non lo ha convocato - come anticipa L’Equipe - per la trasferta in Italia, smacco ancora più grande per il portiere della nazionale azzurra. A difendere la porta del Psg ci sarà invece Lucas Chevalier, arrivato da pochi giorni a Parigi proprio per scalzare l’italiano, il cui contratto scade tra un anno e per questo invitato, con maniere anche brusche, a trovare un’altra sistemazione in assenza di una volontà di rinnovo.
Il caso Donnarumma segna l’avvicinamento alla partita ma non è l’unico che scuote i campioni di Francia e d’Europa. E' diventata un caso un’intervista di Achraf Hakimi, in cui ha detto di ambire al Pallone d’oro per quella che definisce «la migliore stagione della mia carriera». Secondo alcuni media, il Psg avrebbe cercato di far modificare l’intervista, avendo l'obiettivo di appoggiare al massimo la candidatura di Ousmane Dembélé. Il premio all’attaccante, che ha anche il 'vantaggiò di essere francese, potrebbe annebbiare il ricordo di Kylian Mbappé. Ma il timore è che le tensioni si riflettano nello spogliatoio dei francesi, dove si trovano ben otto tra i 30 candidati al Pallone d’oro, tra i quali anche Donnarumma. Aiuterebbe a smorzarle un successo a Udine, dove i francesi si presentano da favoriti, anche se la sconfitta subita dal Chelsea nel Mondiale per club, giusto un mese fa, dà qualche speranza in più agli Spurs. «Vogliamo essere pronti a conquistare tutti i trofei, e crediamo di poterci ripetere anche quest’anno - ha annunciato Luis Enrique in vista del match -. Significherebbe passare alla storia e ci dà una motivazione speciale ma il nostro obiettivo per la stagione è soprattutto migliorare come squadra».
Ritrovatisi solo una settimana fa, dopo le vacanze, i campioni d’Europa non sono certo al top e Luis Enrique deciderà la formazione anche in base alla condizione dei singoli giocatori. Non ci sarà il centrocampista Joao Neves, squalificato, mentre è a disposizione in difesa il centrale Pacho. In attacco, tutto lascia prevedere che ci sarà il tridente formato da Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Un bel grattacapo per il portiere dei londinesi, l’azzurro Guglielmo Vicario - altra beffa per Donnarumma - e soprattutto per il manager danese Thomas Frank, messo subito di fronte ad un sesto grado dopo aver preso il posto di Ange Postecoglu, allontanato a sorpresa nonostante la conquista dell’Europa League. Difficile prevedere le sue scelte, ma Frank si è detto entusiasta per la «fantastica opportunità». «La squadra è forte, i giocatori hanno un buon potenziale e non vedo l’ora di cominciare la stagione. La finale la vedo come due squadre forti messa l’una contro l’altra, e noi vogliamo vincere». I francesi nella scorsa Champions League hanno avuto la meglio su avversari inglesi nella fase a gironi, negli ottavi di finale, nei quarti e in semifinale, prima di travolgere l’Inter in finale. Il capitombolo col Chelsea negli Usa potrebbe essere visto come l’eccezione che conferma una regola, ma la risposta si avrà solo mercoledì.
