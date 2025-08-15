Cessione Lookman, svolta clamorosa! La Caf invia Drogba in Italia con una petizione per liberare il giocatore

Il rapporto ormai logoro tra Atalanta e Ademola Lookman continua a far discutere non solo in Italia ma anche all’estero. La Confederazione Africana di Calcio (CAF), secondo quanto riportato da African Hub, avrebbe inviato in Italia Didier Drogba per consegnare alla società bergamasca una petizione di cinquanta pagine. L’obiettivo è garantire al Pallone d’Oro africano un trasferimento corretto e trasparente, mettendo fine allo stallo delle ultime settimane.

La mossa della CAF mira a tutelare l’attaccante nigeriano, evitando che resti fermo ai margini della rosa atalantina a causa delle tensioni con il club, con il rischio di un prolungato stop agonistico che ne penalizzerebbe la carriera.