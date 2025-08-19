DAZN lancia "MyClubPass" per seguire solamente le partite della propria squadra: e scoppia la polemica per i prezzi sui social

Il conto alla rovescia di una nuova ed entusiasmante stagione sportiva su DAZN è iniziato e da quest’anno c'è una grande novità per gli appassionati di calcio: per la prima volta disponibile fino al 31 agosto arriva "MyClubPass", il piano con durata limitata di Dazn pensato per chi desidera guardare solo la propria squadra del cuore di Serie A Enilive, con una formula dedicata, in un solo Pass. Da oggi e solo fino al 31 agosto, tutti i tifosi che non hanno un abbonamento Dazn attivo (ovvero i clienti la cui disdetta a un precedente abbonamento si sia già perfezionata), dai nuovi clienti e i tifosi che hanno un abbonamento Goal o Sports, potranno sottoscrivere il nuovo Pass dedicato a chi ama il massimo campionato di calcio italiano e vuole seguire esclusivamente tutte le partite della propria squadra del cuore, proprio come allo stadio. Con "MyClubPass" gli appassionati potranno vivere ogni passo del cammino della loro squadra impegnata in Serie A Enilive, tra lotte, gloria e passione, senza perdersi nemmeno un momento, in casa e in trasferta della nuova stagione. Sottoscrivendo "MyClubPass" i tifosi potranno accedere anche ai pre e post-partita, agli highlights e ai contenuti on demand dedicati alla propria squadra.

I prezzi I prezzi? Se si sceglie il piano annuale della durata di 12 mesi con pagamento anticipato in unica soluzione la tariffa è di 329 euro, (prezzo mensile di 27,42 euro). Sottoscrivendo il piano annuale con pagamento in 12 rate mensili il prezzo per singolo mese è invece di 29,99 euro. MyClub Pass offre la possibilità di guardare contemporaneamente Dazn su due dispositivi connessi alla stessa rete interne Si parte con il grande calcio italiano e internazionale che vede oltre alla Serie A Enilive con 10 partite ogni turno di campionato disponibili tutte solo su Dazn, tutta la Serie BKT, tutta la Serie A Femminile eBay in app fino al 2027, fino al grande calcio internazionale con tutte le partite de LALIGA EA SPORTS disponibile fino al 2029 e il meglio della Liga Betclic portoghese. Oltre al calcio, l’offerta multisport presente su DAZN diventa ancora più ampia e di qualità. Grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery, DAZN offrirà ai suoi abbonati ancora più eventi sportivi in diretta: ai canali Eurosport 1 e Eurosport 2, già presenti in app, e che continueranno a trasmettere il meglio delle competizioni di tennis, ciclismo, sport da combattimento e sport invernali, si aggiungono anche le competizioni integrali trasmesse da Eurosport con tutte le partite del Roland Garros e degli Australian Open di tennis (esclusiva Eurosport), ogni istante dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, le dirette integrali di tutte le tappe del Tour de France, del Giro d’Italia e della Vuelta e ogni momento delle Grandi Classiche del ciclismo del calendario UCI (tra cui, ma non solo, Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Roubaix, Giro di Lombardia), tutte le principali discipline degli sport invernali, ogni appuntamento sull'ottagono dell’UFC, del PGA Tour di golf, del World Snooker Tour, fino ai motori con il campionato WEC, lo Speedway, la Formula E, e molto altro ancora.