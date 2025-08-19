Reggina, Trocini “balla” sulle punte: Montalto rimane il più atteso

La Reggina “balla sulle punte” e ambisce ad avere il migliore attacco. La società ha costruito un organico importante potenziando il reparto offensivo. Nonostante la partenza di Barranco che aveva un po’ deluso la tifoseria, il club ha raddoppiato prendendo Montalto e Ferraro, due centravanti di spessore in grado di raggiungere la doppia cifra. Bonanno ha consegnato a Trocini una batteria di centravanti di primissimo livello. L’allenatore avrà l’imbarazzo della scelta. Si vince segnando i gol e le operazioni di mercato sono state finalizzate per rendere la squadra una grande “corazzata”, simile al Siracusa dell’anno passato. Non sarà semplice stabilire quali punte giocheranno titolari, considerando anche la qualità degli esterni offensivi. Ragusa, Edera, Grillo e Di Grazia hanno enormi potenzialità. Si è decisamente alzata l’asticella rispetto alla stagione trascorsa. Montalto è un top e lo ha dimostrato anche a Catania. Il bomber è voluto tornare in riva allo Stretto.