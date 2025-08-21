Conference League, Fiorentina col pilota automatico nonostante... Kean (espulso): 3-0 al Polyssia

La Fiorentina riparte d’autorità in Europa e ipoteca il passaggio ai gironi: a Prešov (campo neutro), i viola battono 3-0 il Polissya nell’andata dei playoff di Conference League. Gara subito in discesa all’8’: tiro di Moise Kean sul palo, il pallone rimbalza sulla schiena del portiere Oleg Kudryk e finisce in rete per l’1–0 (autogol). Il raddoppio arriva al 32’ con Robin Gosens, che finalizza di sinistro un’azione rifinita ancora da Kean. Nel finale di tempo episodio chiave: rosso diretto a Kean al 44’ per reazione dopo una trattenuta (con tirata di capelli) del difensore Sarapii. In inferiorità numerica per tutta la ripresa, la squadra di Stefano Pioli resta compatta e colpisce in transizione al 69’ con Albert Gudmundsson, che chiude i conti sul 3–0. Tra i migliori anche David de Gea, decisivo su un colpo di testa di Oleksandr Filippov e in un paio di uscite alte. Il ritorno è in programma giovedì 28 agosto al Mapei Stadium di Reggio Emilia: ai viola basterà amministrare il vantaggio per staccare il pass verso la fase a gironi.