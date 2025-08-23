Bentornata Serie A, il Napoli campione già convince con McTominay e De Bruyne: ko il Sassuolo. Pari insipido tra Genoa e Lecce

La prima giornata di campionato regala subito emozioni contrastanti: il Napoli di Antonio Conte conquista tre punti preziosi a Reggio Emilia, mentre al “Marassi” Genoa e Lecce chiudono con un triste 0-0 il loro esordio.
McTominay e De Bruyne firmano la vittoria azzurra
SASSUOLO-NAPOLI 0-2
MARCATORI: 16' pt McTominay, 12' st De Bruyne. SASSUOLO (4-3-3): Turati 5; Walukiewicz 5.5, Romagna 5.5, Muharemovic 6, Doig 5.5 (36' st Candé sv); Koné 4.5, Boloca 5.5, Lipani 6 (27' st Fadera 5.5); Berardi 6 (44' st Pierini sv), Pinamonti 5.5 (44' st Moro sv), Laurienté 5.5 (36' st Ghion sv). In panchina: Satalino, Zacchi, Muric, Missori, Volpato, Mulattieri, Pieragnolo, Idzes, Alvarez. Allenatore: Grosso 5.5. NAPOLI (4-1-4-1): Meret 5.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6, Olivera 6 (44' st Spinazzola sv); Lobotka 6.5 (37' st Gilmour sv); Politano 6.5 (29' st David Neres 6), Anguissa 6.5, De Bruyne 7, McTominay 7.5 (44' st Vergara sv); Lucca 6 (37' st Lang sv). In panchina: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Zanoli, Ambrosino, Cheddira. Allenatore: Conte 7. Arbitro: Ayroldi di Molfetta 6. NOTE: serata serena, terreno in perfette condizioni. Espulso Koné al 34' st per doppia ammonizione (entrambe per falli di gioco). Ammoniti: Lucca, Berardi. Angoli 1-2. Recupero: 2' pt, 5'
Al “Mapei Stadium” il Napoli si impone 2-0 sul Sassuolo. Protagonista Scott McTominay, che nel primo tempo apre le marcature e sfiora la doppietta colpendo anche una traversa. Nella ripresa sale in cattedra Kevin De Bruyne, che firma il suo primo gol in Serie A con una punizione precisa e imparabile. Nel finale i neroverdi restano in dieci per l’espulsione di Koné, chiudendo definitivamente ogni possibilità di rimonta.
Un avvio convincente per gli azzurri, che mostrano solidità e cinismo in attesa di conferme nelle prossime giornate.
A Marassi prevale l’equilibrio
GENOA-LECCE 0-0
GENOA (4-2-3-1): Leali 6; Norton-Cuffy 6, Marcandalli 7, Vasquez 6.5, Martin 6; Frendrup 6 (41' st Vitinha sv), Masini 5.5; Carboni 5.5 (29' st Ellertsson 6), Stanciu 6.5 (41' st Thorsby sv), Gronbaek 6 (13' st Messias 5.5); Colombo 5 (29' st Ekhator 5.5). In panchina: Siegrist, Sommariva, Ostigard, Malinovskyi, Sabelli, Cuenca, Fini, Venturino. Allenatore: Vieira 5.5. LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Veiga 6.5 (23' st Kouassi 6), Tiago Gabriel 6.5, Gaspar 6.5, Gallo 6; Coulibaly 6.5 (41' st Pierret sv), Ramadani 6, Berisha 6 (13' st Kaba 6); Banda 5.5 (13' st Sottil 6), Camarda 5 (41' st N'Dri sv), Morente 5.5. In panchina: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Rafia, Pérez, Helgason, Gorter, Maleh. Allenatore: Di Francesco 6. ARBITRO: Massa di Imperia 6. NOTE: Un minuto di raccoglimento per la morte di Sidio Corradi, una bandiera del Grifone che aveva giocato nel Genoa dal '70 al '76. Spettatori: 32.576 con 1227 ospiti. Ammoniti: Banda, Danilo Veiga, Martin, Morente, Ekhator. Angoli: 7-3 per il Lecce. Recupero: 1'; 4'.
Ben diversa l’atmosfera a Genova, dove Genoa e Lecce non vanno oltre lo 0-0. Nel primo tempo i rossoblù sfiorano il vantaggio con Stanciu, ma trovano sulla loro strada un grande Falcone, decisivo anche su una conclusione di Carboni. Poche le emozioni nella ripresa, con le due squadre incapaci di cambiare ritmo nonostante i cambi.
Alla fine il pareggio sembra il risultato più giusto: un punto che muove la classifica ma lascia l’amaro in bocca soprattutto al Genoa, apparso più propositivo rispetto agli ospiti.
