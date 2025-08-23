Si alza il sipario sulla Serie A. Scatta la caccia al Napoli

La festa del Napoli, un popolo impazzito di gioia, quel “4” a trasudare orgoglio in ogni angolo alle falde del Vesuvio. Le ultime immagini della Serie A sono esclusivamente a tinte azzurre. Narrano di uno scudetto vinto in volata sull’Inter proprio da chi quest’anno parte con i naturali favori del pronostico. Con il campionato che scatta oggi da Reggio Emilia e Genova si dà inizio alla caccia al Napoli che parte in pole con tutte le altre big chiamate a intralciare il cammino degli azzurri. La finestra estiva del calciomercato – si chiude l’1 settembre, la settimana conclusiva riserverà i soliti botti e qualche immancabile sorpresa – non ha mutato granché gli equilibri della passata stagione. L’Inter del dopo Inzaghi, affidata a un “figlio” del Triplete, Cristian Chivu, è sempre l’anti Napoli per il sol fatto di aver mantenuto, un po’ come gli azzurri, la stessa intelaiatura di una stagione condotta alla grande per... nove decimi; la benzina ai nerazzurri è finita sul più bello, ma qualità e profondità dell’organico, unite alla voglia di riscatto, ne fanno l’avversaria più titolata per strappare il titolo ai partenopei. Con un Pio Esposito in più: uno dei diamanti più belli del nostro calcio del futuro sarà l’asso nella manica del tecnico romeno che parte dalla garanzia realizzativa di Lautaro e Thuram ma punta forte sulle qualità del talentuoso bomber.

L’Inter è pronta per la stagione del riscatto ma per fare meglio di un Napoli con più qualità e alternative – ma atteso adesso da una Champions in cui non vorrà fare la comparsa – dovrà sfiorare la perfezione. De Bruyne è la classe e l’esperienza internazionale che mancavano ai campioni d’Italia, anche se l’infortunio di Lukaku è una bella botta per i piani di Antonio Conte, costretto fino a Natale a rinunciare al suo figliol prodigo e ad attuare il piano B in attacco, laddove Lucca – e chi arriverà nell’ultima settimana di mercato – si gioca una grande chance, anche in ottica Nazionale.

Dietro è un bel rebus. Perché il Milan, tornato dopo undici anni nelle mani di quel diavolo di Allegri, piace – e non solo perché in mezzo a dirigere c’è quel Luka Modric che, al di là dei 40 anni (tra 17 giorni), sarà uno spettacolo per gli occhi –, e la Juventus riparte da un clima di fiducia e qualche ritrovata certezza (Bremer su tutti) sotto l’ala di Tudor; David là davanti può prendersi la scena e Yildiz può consacrarsi con quel 10 sulle spalle che fa sognare i tifosi.

Nell’ipotetica terza fila s’incrociano i destini di Gasp e del suo passato: la Roma è un bel connubio di qualità e forza atletica e il tecnico di Grugliasco sa come far volare le proprie squadre, ma l’errore grossolano sarebbe quello di volere tutto e subito. Ci vorrà, infatti, un po’ di pazienza a Trigoria, la stessa che chiede Juric in un ambiente, quello dell’Atalanta, dal palato fine che punta a ripetere le imprese dell’era Gasperini tra plusvalenze e nuove scommesse da vincere. Intriga il Bologna con la garanzia Italiano e qualche ritorno eccellente (Immobile e Bernardeschi) in Serie A.

La Fiorentina con Pioli vuol alzare l’asticella: il “vecchio” Dzeko e tanta qualità per il tecnico campione d’Italia a Milanello. Il ritorno di Sarri alla Lazio è sinonimo di bel calcio da abbinare ai risultati, il Como di matrice spagnola ha tutto per tentare il salto in Europa, Torino e Udinese nella terra... di nessuno, tutte le altre sgomiteranno nella parte destra della classifica. E allora si parte, buon campionato a tutti!