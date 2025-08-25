La rivoluzione silenziosa in Serie C, cosa cambia con la moviola in campo: sì, le partite potrebbero durare ben oltre i 100 minuti. Cosa è la FVS

Non è un “Var a chiamata”, e definirlo così significa fraintenderne l’essenza. Il Football Video Support (Fvs) è un sistema diverso, introdotto in Serie C (e in Serie A femminile da ottobre), che abbandona la sala Var e si affida a una postazione a bordo campo. Qui un quinto ufficiale – un assistente della Can Pro – non valuta le immagini ma le fa scorrere per consentire all’arbitro di rivederle nei casi previsti. Le differenze sono sostanziali: non ci sono i Video Match Officials che in A e B monitorano costantemente la gara. Le revisioni nascono dalle panchine: ogni allenatore ha due “challenge” da spendere, richiedendo la revisione per gol (con fuorigioco), rigori, espulsioni dirette e scambi di persona. Se la decisione sul campo viene cambiata, la card torna a disposizione. La richiesta avviene a gioco fermo o, se necessario, viene interrotta l’azione quando il pallone è in zona neutrale.

Al di fuori delle card, ogni gol viene comunque verificato dal quarto ufficiale, che può convalidare da sé o invitare l’arbitro alla revisione. Nelle prime giornate di sperimentazione, i casi non sono mancati. A Perugia-Guidonia il Fvs ha portato all’assegnazione di un rigore inizialmente negato. In Livorno-Ternana, tra episodi di rigori non convalidati e cartellini valutati al monitor, si è vista la complessità del nuovo meccanismo. A Carpi è emersa la situazione più controversa: la panchina di casa ha chiesto l’intervento per annullare un secondo giallo, tecnicamente escluso dal protocollo, aggirando la norma con una richiesta di rosso diretto al proprio giocatore. L’arbitro ha così tolto l’espulsione, ma il caso ha aperto un dibattito che richiederà chiarimenti da parte della Commissione arbitrale. Venendo al girone C, la gara tra Monopoli e Cosenza, se si considera il recupero, è durata oltre 115 minuti (quattro gol da verificare e due card richieste dai rossoblù).