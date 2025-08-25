Udinese e Verona si annullano, il pari nasce dai corner

UDINESE-VERONA 1-1

RETI: 8'st Kristensen, 28'st Serdar.

UDINESE (3-5-2): Sava 6.5; Bertola 6, Kristensen 7, Solet 6.5; Ehizibue 5.5, Lovric 6 (16'st Zarraga 6), Karlstrom 6, Atta 6.5, Zemura 5.5 (34'st Kamara sv); Iker Bravo 5.5 (16'st Bayo 6), Davis 5 (29'st Piotrowski 6). In panchina: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miller, Vinciati, Modesto, Pejicic. Allenatore: Runjaic 6.

VERONA (3-5-2): Montipò 6; Nunez 6, Nelsson 6, Frese 6.5; Fallou 6.5 (37'st Oyegoke sv), Serdar 7 (37'st Ebosse sv), Bernede 6, Niasse 6.5 (21'st Harroui 6), Bradaric 6 (27'st Belghali 6); Giovane 6, Sarr 5.5 (21'st Mosquera 5.5). In panchina: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Livramento, Charlys, Slotsager, Kastanos, Kurti, Lambourde, Ajayi, Mitrovic. Allenatore: Zanetti 6.

ARBITRO: Tremolada di Monza 6.

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Iker Bravo, Davis, Ebosse, Bertola, Belghali. Angoli: 5-1. Recupero: 0', 4'.

L’Udinese sbatte sul muro dell’Hellas Verona. La squadra di Kosta Runjaic non va oltre un pareggio per 1-1 nella sfida contro gli scaligeri, valevole per la prima giornata di campionato: al vantaggio di Kristensen risponde Serdar. Gli uomini allenati da mister Paolo Zanetti si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, con Frese e Fallou che si dimostrano tra i più attivi. I bianconeri, dopo una prima fase complicata, iniziano a cambiare marcia e al 23' si ritagliano un’interessate occasione da rete: Davis approfitta di un errore di Frese e mette in mezzo per Zemura che però, da buona posizione, calcia alto sopra la traversa. L’Udinese continua a crescere con il passare dei minuti, così gli scaligeri sono costretti a rintanarsi nella propria metà campo per respingere le offensive degli avversari. Nel finale di primo tempo, però, è proprio l’Hellas a rendersi pericoloso con una conclusione di Giovane, che viene disinnescata in tuffo da Sava. Le due squadre vanno a riposo sul parziale di 0-0.