Premier League, favola Ngumoha: gol record a 16 anni per il talento del Liverpool

Venerdì compirà 17 anni ma il regalo se lo è già fatto. Rio Ngumoha all’età di 16 anni e 361 giorni ha regalato al suo Liverpool la vittoria in extremis per 3-2 a Newcastle. L’attaccante della nazionale inglese Under 17, all’esordio in campionato, è diventato il più giovane marcatore dei Reds e il quarto più giovane della Premier. Solo un predestinato come Wayne Rooney nel 2008 era riuscito a segnare un gol decisivo quando era più giovane (ma di appena un giorno), nel successo dell’Everton sull'Arsenal. Reti non decisive erano state segnate invece da James Milner nel 2002 per il Leeds contro il Sunderland (a 16 anni e 356 giorni) e da James Vaughan nel 2005 per l’Everton contro il Crystal Palace (a 16 anni e 270 giorni).

Il gol di Ngumoha ha deciso al 100mo minuto una folle partita in cui le 'Magpies' erano riuscite a rimontare da 0-2 nonostante l’uomo in meno per l’espulsione di Gordon. Un gol lampo considerando che era entrato in campo appena quattro minuti prima per sostituire Cody Gakpo.