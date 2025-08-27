Alessandro Florenzi si ritira a 34 anni. La lettera dedicata al pallone: "Grazie di tutto amico mio"

Alessandro Florenzi si ritira. Lo fa a 34 anni e dopo aver vinto l’Europeo del 2021 con la maglia dell’Italia e un campionato con il Milan nella stagione 2021-'22. L’annuncio arriva tramite i suoi canali social con una lettera dedicata al pallone.

"Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione.

Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato.

Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore.

Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica.