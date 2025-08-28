Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Paolini, la racchetta diventa... una maschera: lo scatto di Ray Giubilo diventa virale sul web

Paolini, la racchetta diventa... una maschera: lo scatto di Ray Giubilo diventa virale sul web

di

Uno scatto destinato a restare nella memoria: la racchetta Yonex di Jasmine Paolini si è perfettamente sovrapposta al volto della tennista, dando l’illusione di una maschera in cui lineamenti ed elementi del telaio si incastrano con sorprendente precisione. Un attimo unico, fatto di tempismo e giochi di luce, che ha trasformato una foto sportiva in un’immagine artistica.

Il fotografo Ray Giubilo ha condiviso il momento sui social, ironizzando con un riferimento a Halloween. La foto è diventata rapidamente virale, ricevendo apprezzamenti da tifosi e addetti ai lavori, che l’hanno definita uno scatto irripetibile. Anche Paolini, colpita dal clamore, ha voluto ringraziare personalmente l’autore dopo la sua vittoria successiva.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province