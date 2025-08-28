Paolini, la racchetta diventa... una maschera: lo scatto di Ray Giubilo diventa virale sul web

Uno scatto destinato a restare nella memoria: la racchetta Yonex di Jasmine Paolini si è perfettamente sovrapposta al volto della tennista, dando l’illusione di una maschera in cui lineamenti ed elementi del telaio si incastrano con sorprendente precisione. Un attimo unico, fatto di tempismo e giochi di luce, che ha trasformato una foto sportiva in un’immagine artistica.

Il fotografo Ray Giubilo ha condiviso il momento sui social, ironizzando con un riferimento a Halloween. La foto è diventata rapidamente virale, ricevendo apprezzamenti da tifosi e addetti ai lavori, che l’hanno definita uno scatto irripetibile. Anche Paolini, colpita dal clamore, ha voluto ringraziare personalmente l’autore dopo la sua vittoria successiva.