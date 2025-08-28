Sorteggi Champions League, l'Inter contro Liverpool e Arsenal. La Juve pesca il Real Madrid, Napoli e Atalanta vs il Chelsea

Ci sarà come lo scorso anno un girone unico, ciascuna delle teste di serie pesca otto altre squadre, due da ciascuna fascia, giocando per ogni fascia una partita in casa e una in trasferta. Poi alla fine classifica unica, le prime otto passano, le ultime otto eliminate, le altre vanno allo spareggio. Le prime partite dal 16 al 18 settembre mentre la finale sarà il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest alle ore 18.

Infine per l’ Atalanta ci sono Chelsea, Psg, Club Brugge, Eintracht, Slavia Praga, Marsiglia, Atletico Bilbao e Union St. Gilloise.

Per la Juventus ci sono Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villareal, Sporting Lisbona, Bodo/Glimt, Pafos e Monaco.

Il Napoli è nel gruppo con Chelsea, Manchester City, Eintracht Francoforte, Benfica, Psv, Sporting Lisbona, Qarabaq e Copenhagen.

L’ Inter è nel gruppo con Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Ajax, Slavia Praga, Almaty e Union St. Gilloise.

Al Grimaldi Forum nel principato di Monaco sono andati in scena i sorteggi della Champions 2025-2026 che interessava quattro italiane: Inter, Juventus, Napoli e Atalanta . Girone di ferro per i nerazzurri, molto difficile per i partenopei e per Atalanta, mentre sembra più abbordabile sulla carta quello della Juventus.

Il Chelsea sarà dunque l’avversario comune di Atalanta e Napoli, con la Dea che trova anche il Psg campione in carica, Liverpool e Arsenal per l’Inter (ma le affronterà entrambe a San Siro), Juve di scena al Bernabeu contro il Real Madrid. E per De Bruyne subito sfida da ex col Manchester City.

Con Zlatan Ibrahimovic e Kakà a dividersi i compiti a Montecarlo - il primo a estrarre le palline e il secondo a premere il pulsante degli accoppiamenti stabiliti dal software prima di darsi il cambio - ha preso vita la Champions League 2025-26. Il format, come già accaduto la scorsa stagione, prevede una fase campionato a 36 squadre con classifica unica: prima giornata fra il 16 e il 18 settembre, seconda fra il 30 settembre e l’1 ottobre, terza il 21-22 ottobre, quarta il 4-5 novembre, quinta il 25-26 novembre, sesta il 9/10 dicembre, settima il 20-21 gennaio e l’ottava e ultima il 28 gennaio.

Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al 24 posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici accedono agli ottavi di finale. Da quel momento in poi, la competizione proseguirà con la classica formula a eliminazione diretta. La finale si giocherà il 30 maggio a Budapest all’inedito orario delle 18.