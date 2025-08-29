Conference League, la Fiorentina pesca Dinamo Kiev e Rapid Vienna

La Fiorentina nella prima fase della Conference League 2025-2026 affronterà in casa Dinamo Kiev, AEK Atene e Sigma Olomouc; mentre fuori casa sfiderà il Rapid Vienna, il Mainz e il Losanna. Questo l’esito del sorteggio svolto oggi a Montecarlo. Le date e gli orari precisi delle varie partite di Conference League saranno resi noti dalla Uefa domenica. Queste le date approssimative della fase campionato di Europa League: 1^ giornata 2 ottobre 2025, 2^ giornata 23 ottobre 2025, 3^ giornata 6 novembre 2025, 4^ giornata 27 novembre 2025, 5^ giornata 11 dicembre 2025, 6^ giornata 18 dicembre 2025. Queste le date della fase a eliminazione diretta di Conference League. Playoff: 19 e 26 febbraio 2026. Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026. Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026. Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026. Finale: 27 maggio 2026 (a Lipsia).

Le prime 8 della classifica generale al termine della prima fase andranno direttamente agli ottavi di finale, come teste di serie. Le squadre che si piazzeranno tra il 9° e il 24° posto invece disputeranno i playoff (quelle tra il 9° e 16° posto sfideranno i club piazzati tra il 17° e il 24° posto).