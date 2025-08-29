Mondiali, Italia in campo il 5 settembre. Ecco i primi azzurri convocati da Gattuso: novità Pio Esposito, Fabbian e Leoni

Riparte il cammino della Nazionale nelle qualificazioni mondiali. L’Italia tornerà in campo venerdì 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia, mentre lunedì 8 settembre a Debrecen se la vedrà con Israele. A Bergamo ci sarà l'esordio da ct di Gennaro Gattuso, che ha convocato 28 calciatori per il raduno in programma da domenica al Centro Tecnico di Coverciano: prima chiamata per il difensore del Liverpool Giovanni Leoni , il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian e l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito , mentre a oltre un anno di distanza dall’Europeo tedesco tornano in azzurro Gianluca Mancini e Gianluca Scamacca.

- centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

- attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Quanto alla situazione nel girone delle qualificazioni mondiali, Italia ed Estonia sono appaiate a quota 3 punti al terzo posto del Gruppo I, che vede in testa a punteggio pieno la Norvegia con 12 punti (+11 di differenza reti) e Israele secondo a 6. Gli azzurri, sconfitti per 3-0 dalla Norvegia a Oslo e poi vittoriosi 2-0 con la Moldova a Reggio Emilia nelle prime due partite giocate a giugno, hanno però disputato due gare in meno rispetto a Norvegia ed Estonia e una in meno di Israele e Moldova, fanalino di coda del girone e ancora senza punti all’attivo. La prima classificata si qualificherà direttamente per il Mondiale, mentre la seconda dovrà cercare di conquistare il pass per la fase finale del torneo iridato attraverso i play-off.