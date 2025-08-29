Mourinho, un altro esonero: licenziato dal Fenerbahce dopo l'eliminazione dalla Champions

Il Fenerbahce ha risolto il contratto con Josè Mourinho, due giorni dopo l’eliminazione nei playoff di Champions League contro il Benfica. Il 62enne tecnico portoghese era alla sua seconda stagione alla guida della squadra di Istanbul ma da giorni di parla di un possibile ritorno dello Special One in Premier League al Nottingham Forest, dove il connazionale Nuno Espirito Santo è in rotta con la proprietà.

«Ci siamo separati da Josè Mourinho, allenatore della nostra squadra dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l’impegno profuso e gli auguriamo successo nella sua futura carriera», si legge in una nota del Fenerbahce che lo scorso anno ha chiuso il campionato turco al secondo posto.