Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo

Sorteggiati i gironi di Europa League 2025/26, che mettono di fronte Roma e Bologna a sfide di grande fascino e difficoltà. Per i giallorossi impegni prestigiosi tra Scozia, Francia e Grecia, mentre i rossoblù trovano un mix di avversarie blasonate e trasferte insidiose in tutta Europa.
I giallorossi affronteranno:
Rangers (trasferta a Glasgow)
Lilla (in casa all’Olimpico, con il ritorno in Italia di Olivier Giroud)
Plzen (in casa)
Celtic Glasgow (trasferta, dunque doppio appuntamento in Scozia)
Nizza (trasferta in Francia)
Stoccarda (gara interna)
Panathinaikos (trasferta ad Atene, contro la squadra di Davide Calabria)
Midtjylland (in casa)
Un calendario fitto, che porterà la Roma a giocare due volte in Scozia e una sfida calda ad Atene.
Il girone del Bologna:
Gli uomini di Thiago Motta se la vedranno invece con:
Salisburgo
Aston Villa
Celtic Glasgow
Maccabi Tel Aviv
Friburgo
FCSB Bucarest
Brann
Celta Vigo
Per il Bologna un gruppo equilibrato, con trasferte impegnative in Inghilterra, Israele e Spagna e la sfida di prestigio contro il Celtic.
