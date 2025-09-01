Cosenza, un altro addio: Rizzo Pinna ceduto all'Ascoli... dopo il rinnovo

Il Cosenza Calcio ha ufficializzato la cessione di Andrea Rizzo Pinna all’Ascoli. L’attaccante, classe 2000, si trasferisce con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026, con diritto di riscatto a favore del club marchigiano.
Prima della partenza, il giocatore ha rinnovato il proprio contratto con il Cosenza fino al 30 giugno 2027, garantendo così alla società rossoblù una tutela patrimoniale in caso di cessione definitiva.
Rizzo Pinna lascia i lupi dopo aver collezionato 32 presenze e 2 reti tra la scorsa stagione e l’attuale, contribuendo al percorso della squadra in Serie B.
