Donnarumma al Manchester City: nuovo capitolo per il portiere azzurro

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ormai deciso: il portiere della Nazionale italiana vestirà la maglia del Manchester City. Dopo settimane di trattative, il club inglese e il Paris Saint-Germain hanno raggiunto un’intesa per il trasferimento a titolo definitivo dell’estremo difensore classe 1999, che avrà così la possibilità di affermarsi come titolare in un’altra realtà calcistica di primissimo livello.

Secondo le indiscrezioni di mercato, l’operazione porterà nelle casse del PSG circa 27 milioni di euro più bonus. Donnarumma firmerà invece un contratto quinquennale con ingaggio da 15 milioni a stagione, che potrà salire a 17 milioni nel corso degli anni, con la possibilità di estensione per un’ulteriore stagione.

L’approdo dell’azzurro a Manchester è stato agevolato dalla partenza di Ederson, pronto a trasferirsi al Fenerbahce. La cessione del portiere brasiliano, che garantirà al City un incasso stimato tra i 13 e i 14 milioni di euro, ha spianato la strada all’arrivo dell’ex Milan e PSG.