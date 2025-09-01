Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Qualificazioni mondiali, Italia-Israele: per il sindaco di Udine è inopportuno giocare ora

Qualificazioni mondiali, Italia-Israele: per il sindaco di Udine è inopportuno giocare ora

Il motivo legato a eventuali problemi di ordine pubblico

di

«Non fomentiamo le polemiche, non è proprio il caso», premette. Però la sua idea è di rinviare per poi «recuperare» la partita Italia-Israele di calcio in programma il 14 ottobre prossimo. Il motivo: eventuali problemi di ordine pubblico. A proporlo è il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, in una intervista al Messaggero Veneto. A un anno di distanza dalle polemiche (e dalla stessa partita), c'è una differenza: il sindaco può contare su un sostegno di 20mila firme raccolte da una petizione online lanciata da Possibile per chiedere lo stop al match.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province