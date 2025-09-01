Si è chiuso calciomercato, ecco i colpi della stagione

L’Inter accoglie Akanji dal Manchester City, un’operazione last minute in prestito oneroso (un milione ) con riscatto obbligatorio fissato a 15 milioni in caso di vittoria dello Scudetto. Il giocatore nelle scorse ore ha svolto le visite mediche e ricevuto l’idoneità sportiva. Benjamin Pavard è invece un nuovo giocatore del Marsiglia: un prestito da 2.5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Si è chiusa ufficialmente la finestra estiva di calciomercato della stagione 2025-2026 . Juventus scatenata nell’ultimo giorno: i bianconeri hanno chiuso col Lipsia per l’arrivo di Lois Openda. Prestito da 3 milioni, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni fissato a 42 milioni. Finisce quindi la telenovela legata a Randal Kolo Muani: il giocatore nella prossima stagione giocherà con la maglia del Tottenham. I bianconeri inoltre hanno trovato l’accordo col Lille per Edon Zhegrova sulla base di 20 milioni più 5 di bonus e hanno ceduto Nico Gonzalez all’Atletico Madrid.

Santiago Gimenez rimarrà un giocatore del Milan, a confermarlo è stata l’agente Rafaela Pimenta a poche ore dalla chiusura del mercato: niente scambio con la Roma. Quindi Dovbyk rimane in giallorosso. Nel frattempo, i rossoneri hanno depositato il contratto di Odogu, difensore del 2006, che arriva dal Wolfsburg a titolo definitivo per circa 7 milioni più 3 di bonus. Infine, a tarda serata, è arrivata l’ufficialità di Adrien Rabiot. Max Allegri ritrova dunque il centrocampista francese. Niente trasferimento in Italia per Ademola Lookman, che al momento resta all’Atalanta, dopo lo strappo delle scorse settimane. Non è escluso che i bergamaschi possano trovare l’accordo con il Galatasaray, che potrebbe pensare a un attacco tutto nigeriano (con Osimhen): c'è l’accordo tra giocatore e club, ora i turchi dovranno trovare l’intesa con la Dea (il mercato in Turchia chiuderà nei prossimi giorni).

I nerazzurri nel frattempo hanno ufficializzato l’arrivo di Yunus Musah e hanno salutato Ibrahim Sulemana, ceduto in prestito al Bologna. Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Rasmus Hojlund e il ritorno di Elmas; Zaniolo e Zanoli sono nuovi calciatori dell’Udinese. Colpo del Cagliari in attacco, che abbraccia Andrea Belotti. Lucas Beltran lascia la Fiorentina e va in prestito secco al Valencia.