Gattuso coraggioso, e la sua Italia parte con un 5-0: esordio da ct con doppio centravanti

Kean, Retegui e Raspadori. Porta la firma dei tre attaccanti azzurri, ma soprattutto di Rino Gattuso e del suo coraggio, la vittoria dell’Italia sull'Estonia alla prima del nuovo ct. Il 5-0 finale dà un pò di conforto alle speranze azzurre di rimettersi in carreggiata nella corsa ai Mondiali, compromessa dalla sconfitta di giugno a Oslo e dalla fuga solitaria della Norvegia. La buona serata di Bergamo, per la prima nazionale del campione del mondo 2006 diventato ct, è solo un primo passo, con parziale riduzione dello svantaggio nella differenza reti sui norvegesi. Ma è soprattutto un premio all’azzardo di Gattuso, che non ha avuto timore a smentire la sua fama di mediano mordi-avversari e ha scelto un’Italia a trazione anteriore.

La partita ha avuto anche momenti delicati, nonostante il dominio assoluto degli azzurri: per tutto il primo tempo il gol non è arrivato, mentre Israele - avversario dell’Italia lunedì a Debrecen - dilagava in Moldova mettendo a rischio persino il secondo posto della nazionale. Poi la ripresa ha rimesso le cose al loro posto, per una vittoria ancora più rotonda. Di fronte c'era solo l’Estonia (che pure in casa aveva messo in difficoltà la Norvegia), ma è pur sempre un buon inizio. Gattuso conferma di aver cambiato pelle da allenatore e azzarda un’Italia offensiva. Il 4-4-2 vecchio stampo è in realtà, all’esigenza e grazie alla variante Dimarco, un 4-2-4 o un 3-3-4, comunque sempre a quattro attaccanti, Zaccagni e Politano sugli esterni, Kean-Retegui al centro. L’Estonia schiera un cauto 4-2-3-1, solo Sappinen impegna direttamente la linea difensiva azzurra.

Nella quale la scelta di due mancini, Bastoni e Calafiori, dice che il ct è più attento alla costruzione che alla marcatura dei centrali. Si parte dopo l'omaggio a Giorgio Armani, le cui divise vestono gli azzurri; in tribuna, a riprova del peso della sfida, accanto al presidente Figc, Gravina, il ministro per lo sport, Abodi, e il presidente del Coni, Buonfiglio. La partenza azzurra è accelerata, alla determinazione e alle belle combinazioni fa però difetto l’ultima scelta. Per 45' l'Italia attacca tra gli spazi stretti dell’Estonia racchiusa in 25 metri - spesso gli ultimi -, sfiora il gol, soffre poco ma non segna.