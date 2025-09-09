Qualificazioni per i Mondiali, Norvegia Moldavia finisce 11-1. Italia verso gli spareggi?

La Norvegia travolge 11-1 (5-0) la Moldavia nel Gruppo I delle qualificazioni europee per i Mondiali 2026. Herling Haaland realizza cinque gol, uno in più del compagno di squadra Thelonious Aasgaard; le altre due rete sono stare messe a segno da Felix Myhre e da Odegaard, autore però anche di un autorete.

Il risultato non aiuta l’Italia di Rino Gattuso per la conquista del primo posto nel girone in quanto, in caso di parità di punti, sarà determinante la differenza reti: gli azzurri, oltre ad avere tre punti in meno, hanno realizzato 12 gol subendone 7; la Norvegia ha segnato 24 reti e ne ha subite soltanto tre. Secondo il regolamento, solo le prime classificate dei gironi accedono direttamente alla fase finale, mentre gli ultimi quattro posti verranno assegnati attraverso gli spareggi, che saranno disputati alle seconde in classifica.