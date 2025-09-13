Pazzo derby d'Italia allo Stadium, all'Inter non basta super Calha. La Juve vince 4-3 con il baby Adzic

Un Derby d’Italia emozionante, deciso soltanto nei minuti di recupero, consegna alla Juventus una vittoria di prestigio e il primato in classifica. All’Allianz Stadium finisce 4-3 contro l’Inter, al termine di una sfida vibrante, ricca di gol e colpi di scena.
Primo tempo di fuoco
La squadra di Tudor parte forte e trova il vantaggio al 14’ con Kelly, bravo a sfruttare l’assist di Bremer. L’Inter risponde con Çalhanoglu, che al 30’ fulmina Di Gregorio dalla distanza. Passano pochi minuti e i bianconeri rimettono la freccia con Yildiz, autore del 2-1 al 38’. La prima frazione si chiude con la Juve avanti.
La rimonta nerazzurra
Nella ripresa i ragazzi di Chivu alzano il ritmo. Al 65’ ancora Çalhanoglu trova il pari con una conclusione precisa, mentre al 76’ è Thuram a firmare il sorpasso con un colpo di testa da calcio d’angolo. La Juve sembra alle corde, ma non si arrende.
Il finale da brividi
All’82’ il pareggio porta la firma di Khéphren Thuram, che insacca di testa su punizione di Yildiz. L’Inter prova a reagire, ma nel recupero arriva il colpo decisivo: al 91’ il giovane montenegrino Adzic, entrato dalla panchina, lascia partire un destro potente che sorprende Sommer e regala ai bianconeri il 4-3 finale.
Classifica e prospettive
Con questo successo la Juventus resta a punteggio pieno dopo tre giornate e consolida la propria leadership. L’Inter, nonostante una prestazione di carattere e la doppietta di Çalhanoglu, torna a Milano con l’amarezza di una sconfitta che pesa in classifica e nel morale.
Un Derby d’Italia che ha mantenuto tutte le promesse: intensità, spettacolo e una vittoria bianconera arrivata all’ultimo respiro.
Caricamento commenti
Commenta la notizia