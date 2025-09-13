Pazzo derby d'Italia allo Stadium, all'Inter non basta super Calha. La Juve vince 4-3 con il baby Adzic

Nella ripresa i ragazzi di Chivu alzano il ritmo. Al 65’ ancora Çalhanoglu trova il pari con una conclusione precisa, mentre al 76’ è Thuram a firmare il sorpasso con un colpo di testa da calcio d’angolo. La Juve sembra alle corde, ma non si arrende.

La squadra di Tudor parte forte e trova il vantaggio al 14’ con Kelly, bravo a sfruttare l’assist di Bremer. L’Inter risponde con Çalhanoglu, che al 30’ fulmina Di Gregorio dalla distanza. Passano pochi minuti e i bianconeri rimettono la freccia con Yildiz, autore del 2-1 al 38’. La prima frazione si chiude con la Juve avanti.

Un Derby d’Italia emozionante, deciso soltanto nei minuti di recupero, consegna alla Juventus una vittoria di prestigio e il primato in classifica. All’Allianz Stadium finisce 4-3 contro l’Inter, al termine di una sfida vibrante, ricca di gol e colpi di scena.

Il finale da brividi

All’82’ il pareggio porta la firma di Khéphren Thuram, che insacca di testa su punizione di Yildiz. L’Inter prova a reagire, ma nel recupero arriva il colpo decisivo: al 91’ il giovane montenegrino Adzic, entrato dalla panchina, lascia partire un destro potente che sorprende Sommer e regala ai bianconeri il 4-3 finale.

Classifica e prospettive

Con questo successo la Juventus resta a punteggio pieno dopo tre giornate e consolida la propria leadership. L’Inter, nonostante una prestazione di carattere e la doppietta di Çalhanoglu, torna a Milano con l’amarezza di una sconfitta che pesa in classifica e nel morale.

Un Derby d’Italia che ha mantenuto tutte le promesse: intensità, spettacolo e una vittoria bianconera arrivata all’ultimo respiro.