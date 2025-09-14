Atalanta a valanga sul Lecce (4-1). L'Udinese sbanca Pisa (0-1)

Atalanta-Lecce 4-1
RETI: 37'pt Scalvini, 6'st, 29'st De Ketelaere, 25'st Zalewski, 37'st N'dri.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Kossounou 6.5, Hien 7, Scalvini 7; Bellanova 6.5, De Roon 7 (31'st Musah 6), Pasalic 6.5 (14'st Brescianini 6), Zalewski 7.5 (40'st Bernasconi sv); De Ketelaere 8 (30'st Samardzic 6), Sulemana 6 (30'st Maldini 6); Krstovic 6.5. In panchina: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Obric, Camara, Ahanor, Zappacosta. Allenatore: Juric 7
LECCE (4-3-3): Falcone 5.5; Kouassi 5 (26'st Veiga 5), Gaspar 5, Siebert 4.5 (34'st Tiago 5.5), Gallo 5; Coulibaly 5.5, Ramadani 5, Sala 5.5 (14'st N'dri 7); Morente 5.5, Stulic 6 (26'st Camarda 6), Sottil 5.5 (14'st Pierotti 5). In panchina: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Berisha, Helgason, Banda, Kovac. Allenatore: Di Francesco 5
ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6 NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 21.973 Angoli 8-2. Recupero: 1', 3'.
Prima vittoria per l’Atalanta di Ivan Juric: i bergamaschi vincono 4-1 nella sfida casalinga contro il Lecce. Decisiva la doppietta di De Ketelaere e le reti di Zalewski e Scalvini. Cinque gli assenti in casa nerazzurra, tre i cambi rispetto alla trasferta di Parma, con Krstovic (ex di turno) all’esordio dal primo minuto. I pugliesi hanno schierato un 4-3-3 parecchio offensivo con Stulic supportato da Tete Morente e Sottil. Solita fase di studio in una prima mezz'ora bloccata, senza conclusioni verso lo specchio della porta. Il Lecce ci ha provato con lo stesso Stulic, ma il tiro dell’attaccante serbo è stato respinto in scivolata dalla difesa nerazzurra. La squadra di Juric ha faticato tanto, il Lecce ha invece retto senza soffrire troppo: è stato Giorgio Scalvini a rompere l’equilibrio, il difensore nerazzurro ha ribadito in rete, di testa, un calcio d’angolo battuto da Zalewski. La ripresa è iniziata con gli stessi 22 del primo tempo, dopo appena 6 minuti De Ketelaere, su sponda di Krstovic, ha trovato il piazzato per il 2-0. La seconda rete ha facilitato il compito dell’Atalanta, totalmente cambiata nella ripresa.
Qualche minuto più tardi Zalewski ha colpito la traversa su calcio di punizione, ma al 25' della ripresa l’ex Roma è riuscito a trovare la sua prima rete in maglia nerazzurra dopo aver trovato il varco giusto causato dall’errore collettivo della difesa pugliese. Due le occasioni non sfruttate da Krstovic, al 29' De Ketelaere ha firmato la doppietta sfruttando di fatto un controllo sbagliato di Siebert. Gli ospiti si sono aggrappati a N'dri, al 37' il centrocampista giallorosso ha trovato un gran gol dalla distanza, nel finale è stata annullata una rete a Krstovic per una precedente posizione irregolare. Nel prossimo turno l’Atalanta sfiderà il Torino (fuori casa), il Lecce ospiterà il Cagliari.
Pisa-Udinese 0-1
RETE: 14'pt Iker Bravo.
PISA (3-4-2-1): Semper 6; Canestrelli 6, Caracciolo 6, Lusuardi 5.5 (1'st Bonfanti 6); Touré 6.5, Aebischer 6 (41'st Piccinini sv), Akinsanmiro 5.5, Angori 5.5 (1'st Leris 6.5); Moreo 5 (1'st Nzola 5.5), Tramoni 5 (41'st Stengs sv); Meister 5. In panchina: Nicolas, Scuffet, Esteves, Calabresi, Albiol, Denoon, Marin, Hojolt, Vural, Lorran. Allenatore: Gilardino 5.5.
UDINESE (3-5-2): Sava 6; Solet 6, Bertola 6.5 (30'st Goglichidze 6), Kristensen 7; Kamara 5.5 (30'st Zemura 69), Atta 6.5, Karlstrom 6, Piotrowski 6 (16'st Zarraga 6), Ehizibue 6; Iker Bravo 7 (16'st Zaniolo 5.5), Davis 5.5 (16'st Buksa 5.5). In panchina: Nunziante, Venuti, Palma, Kabasele, Zanoli, Rui Modesto, Ekkelenkamp, Miller. Allenatore: Runjaic 6.5.
ARBITRO: Massa di Imperia 6.
NOTE: Pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Caracciolo, Kamara, Karlstrom. Angoli: 8-6 per il Pisa. Recupero: 1'; 5'.
Secondo successo consecutivo per l’Udinese dopo il colpo del Meazza contro l’Inter. I ragazzi allenati da mister Kosta Runjaic espugnano 1-0 l’Arena Garibaldi di Pisa, nel match valevole per la terza giornata di Serie A 2025/2026, e si confermano nelle prime posizioni della classifica: decide la rete di Iker Bravo. Dopo appena due minuti Sava compie un clamoroso errore e regala palla a Meister, ma l’attaccante manca il gol a porta sguarnita. All’8' Davis tenta una giocata fantastica, ma la sua conclusione termina sull'esterno della rete. Al 14' la squadra bianconera, alla sua prima chance, realizza la rete del vantaggio con Iker Bravo: dopo il tiro di Atta, lo spagnolo si avventa sulla palla vagante e la spedisce in fondo al sacco per lo 0-1. Due minuti più tardi la retroguardia nerazzurra commette una grande ingenuità, ma Davis non ne approfitta. Al 32', invece, è Solet a peccare di leggerezza concedendo la sfera a Moreo, ma quest’ultimo da buona posizione calcia alle stelle. Errori da una parte e dall’altra, ma il punteggio al termine del primo tempo resta sullo 0-1.
Nella ripresa mister Alberto Gilardino prova a scuotere il suo Pisa effettuando una tripla sostituzione: tra gli uomini mandati in campo c'è anche Leris, che si rivela tra i più attivi della compagine nerazzurra. Al 61' arriva un triplo cambio anche per l’Udinese, con Nicolò Zaniolo che compie il suo esordio con la maglia bianconera. Leris si carica la squadra sulle spalle e al 68' va alla conclusione, ma trova l’opposizione di Kristensen. I padroni di casa continuano a spingere incessantemente alla ricerca del gol del pareggio, ma non riescono a creare dei reali pericoli nell’area avversaria. I bianconeri si difendono con ordine e piegano 1-0 la formazione di Gilardino, al secondo ko interno di fila, centrando così la loro seconda vittoria consecutiva. In virtù di questo successo l’Udinese sale al terzo posto con 7 punti, mentre il Pisa resta nelle retrovie a quota 1. Nel prossimo turno i friulani ospiteranno il Milan al Bluenergy Stadium, mentre i toscani saranno impegnati nella trasferta dell’Olimpico Grande Torino contro i granata.
