Il Cosenza ci riprova, ma il Catania è un Everest

Il quinto tentativo stagionale porta il nome del Catania. Il Cosenza di Antonio Buscè ci riprova sebbene in questo momento battere gli etnei equivale a scalare l’Everest. I rossazzurri di Domenico Toscano fin qui sono apparsi granatici. Al “Marulla”, deserto pure questo pomeriggio, i silani tenteranno di incassare la prima vittoria della stagione. La missione è di quelle complicate.

Buscè però vuole provarci. Lo ha detto durante la conferenza stampa di ieri mattina. L’allenatore napoletano ha detto che sono ancora tanti gli aspetti sotto i quali è necessario migliorare ma allo stesso tempo si è mostrato soddisfatto del pareggio raggiunto contro il Crotone. Per il Cosenza è un campionato difficile. In casa non è avvolto dal calore del tifo organizzato, in più sono ancora evidenti le scorie mentali nella testa del gruppo: «Dopo pochi allenamenti a Lorica, ho parlato con gli altri componenti del mio staff e ho detto loro “qui bisognerà allenare soprattutto la mente”. Bisogna fare un grande intervento sotto questo punto di vista ma i ragazzi si stanno applicando, si sta formando una coesione importante e sono convinto che possiamo crescere e fare bene. Non dobbiamo porci dei limiti. Non so a quale posizione possiamo ambire ma sono certo che il Cosenza non deve precludersi nulla. La squadra ha bisogno dei tifosi, conosciamo la situazione attuale. Dobbiamo fare del nostro meglio per portarli allo stadio».

Intanto in riva al Crati sfila un’altra big di questo campionato: «Il Catania è un avversario molto forte. È stato costruito per vincere il campionato. Tutti lo vedono come il grande favorito, capace di chiudere i giochi già a marzo».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale