Messi tenta il "cucchiaio" ma fallisce clamorosamente, Inter Miami ko

- Serata amara per Lionel Messi e l’Inter Miami, travolti 3-0 in trasferta sul campo del Charlotte. L’episodio che ha indirizzato la sfida arriva al 30': l’argentino tenta il colpo di classe, il cucchiaio, dal dischetto, ma il portiere di casa Kristijan Kahlina intuisce e neutralizza facilmente la conclusione. Sullo 0-0 l’errore pesa come un macigno, perchè appena due minuti più tardi l’israeliano Idan Toklomati firma l’1-0 e dà il via a una prestazione memorabile, suggellata da una tripletta personale.

La squadra della Florida, rimasta anche in dieci uomini nella ripresa, ha dovuto fare a meno di Luis Suarez.

L’attaccante uruguaiano sta infatti scontando tre giornate di squalifica inflitte a seguito alla rissa con tanto di sputo a un avversario nella finale di Leagues Cup persa a Seattle ad agosto. Per Messi si tratta del primo rigore fallito con la maglia dell’Inter Miami in campionato e del primo errore dagli undici metri dopo oltre due anni. Una serata da dimenticare per la Pulce.