Il Milan piega il Bologna 1-0: Modric decisivo, Rabiot titolare all'esordio

Milan-Bologna 1-0

MILAN (3-5-2): Maignan 6 (11' st Terracciano 6); Tomori 6.5, Gabbia 6.5, Pavlovic 6 (1' st De Winter 6.5); Saelemaekers 7, Fofana 6 (20' st Ricci 6.5), Modric 7.5, Rabiot 6, Estupiñan 5.5; Loftus-Cheek 6 (21' st Pulisic 6.5), Gimenez 5 (40' st Nkunku 6). In panchina: Pittarella, Athekame, Bartesaghi, Odogu, Balentien. Allenatore: Allegri 6.5

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Zortea 6, Heggem 6, Lucumí 5, Lykogiannis 5.5 (17' st Miranda 6); Ferguson 5, Freuler 6; Orsolini 5 (29' st Rowe sv), Fabbian 5 (17' s Bernardeschi 6), Cambiaghi 5.5 (29' st Odgaard sv); Castro 5 (38' st Dallinga sv). In panchina: Happonen, Ravaglia, De Silvestri, Tomasevic, Vitik, Moro, Dominguez. Allenatore: Italiano 5.5

Arbitro: Marcenaro di Genova 5.5

RETI: 16' st Modric.

NOTE: cielo nuvoloso, campo in buone condizioni. Espulso Allegri (all.) al 45' st per proteste. Ammoniti: Estupiñan, Tomori, Saelemaekers, Miranda, Skorupski. Angoli 7-4. Recupero 1' pt, 7' st.

Ancora privo dell’infortunato Leao ma con l'ultimo arrivato Rabiot in campo dal primo minuto, il Milan mette in cassaforte una vittoria preziosa casalinga grazie all’1-0 inflitto al Bologna. È una rete di Modric nella ripresa a regalare i tre punti alla sua squadra. A partire meglio sono i padroni di casa. All’11', Modric recupera palla e serve Gimenez che si libera in area e calcia con il sinistro, ma Skorupski è attento e respinge. Al 24' è Estupiñan ad andare vicino al vantaggio, quando al termine di una rapida ripartenza entra in area, si accentra sul destro e centra l’esterno del palo con una conclusione a giro. Sono i locali ad andare nuovamente a un passo dall’1-0 allo scadere quando Modric mette dentro un corner dalla sinistra, Loftus-Cheek fa da sponda per Gimenez che sbuca sul secondo palo ma, da posizione molto defilata, prende il palo in scivolata. La prima frazione si chiude senza reti. Allegri mette dentro De Winter, che fa così il suo esordio con la nuova maglia. Dopo una decina di minuti, Maignan deve uscire dal terreno di gioco per un problema al polpaccio. La partita si sblocca al 16'. Modric recupera palla e serve Loftus-Cheek, il quale allarga sulla destra per Saelemakers che serve una palla intelligente all’indietro per Modric, che con il piatto destro trafigge Skorupski di prima intenzione e firma il suo primo gol con la casacca rossonera.