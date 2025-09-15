Verona-Cremonese finisce 0-0, i lombardi terzi in classifica

Hellas Verona-Cremonese 0-0
Hellas Verona (3-5-2): Montipò, Nunez, Nelsson, Frese (25'st Bella-Kotchap), Belghali, Serdar, Bernede (34'st Niasse), Gagliardini (29'pt Akpa Akpro, 34'st Al-Musrati), Bradaric, Orban (34'st Sarr), Giovane. (34 Perilli, 94 Toniolo, 19 Slotsager, 2 Oyekoge, 23 Ebosse, 4 Yellu, 20 Kastanos, 72 Ajayi, 90 Vermesan). All: Zanetti
Cremonese (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Zerbin (40'st Floriani Mussolini), Collocolo, Bondo (12'st Grassi), Vandeputte (12'st Sarmiento), Pezzella, Bonazzoli (12'st Vardy), Sanabria (21'st Vasquez). (69 Nava, 16 Silvestri, 23 Ceccherini, 55 Folino, 30 Faye, 48 Lordkipanidze, 14 Moumbagna, 11 Johnsen). All: Nicola
Arbitro: Arena di Ercolano
Ammoniti: Serdar, Giovane, Collocolo
Recuperi: 2'pt, 4'st
Angoli: 10-1 per il Verona
Verona e Cremonese non si fanno male: al Bentegodi finisce 0-0 il primo dei due posticipi del lunedì della terza giornata di Serie A. Per la squadra scaligera un punto utile comunque a risalire la classifica (gialloblù sono ora quindicesimi insieme alla Fiorentina a 2 punti) mentre i grigiorossi raggiungono al terzo posto con 7 punti l’Udinese, portandosi a due lunghezze dalla coppia di testa Napoli e Juventus.
