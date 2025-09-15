Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Sport / Calcio / Verona-Cremonese finisce 0-0, i lombardi terzi in classifica

Verona-Cremonese finisce 0-0, i lombardi terzi in classifica

di

Hellas Verona-Cremonese 0-0

Hellas Verona (3-5-2): Montipò, Nunez, Nelsson, Frese (25'st Bella-Kotchap), Belghali, Serdar, Bernede (34'st Niasse), Gagliardini (29'pt Akpa Akpro, 34'st Al-Musrati), Bradaric, Orban (34'st Sarr), Giovane. (34 Perilli, 94 Toniolo, 19 Slotsager, 2 Oyekoge, 23 Ebosse, 4 Yellu, 20 Kastanos, 72 Ajayi, 90 Vermesan). All: Zanetti

Cremonese (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Zerbin (40'st Floriani Mussolini), Collocolo, Bondo (12'st Grassi), Vandeputte (12'st Sarmiento), Pezzella, Bonazzoli (12'st Vardy), Sanabria (21'st Vasquez). (69 Nava, 16 Silvestri, 23 Ceccherini, 55 Folino, 30 Faye, 48 Lordkipanidze, 14 Moumbagna, 11 Johnsen). All: Nicola

Arbitro: Arena di Ercolano

Ammoniti: Serdar, Giovane, Collocolo

Recuperi: 2'pt, 4'st

Angoli: 10-1 per il Verona

Verona e Cremonese non si fanno male: al Bentegodi finisce 0-0 il primo dei due posticipi del lunedì della terza giornata di Serie A. Per la squadra scaligera un punto utile comunque a risalire la classifica (gialloblù sono ora quindicesimi insieme alla Fiorentina a 2 punti) mentre i grigiorossi raggiungono al terzo posto con 7 punti l’Udinese, portandosi a due lunghezze dalla coppia di testa Napoli e Juventus.

