Parte una Champions milionaria. Subito grandi sfide: Napoli-City, Psg-Atalanta, Juve-Dortmund e Ajax-Inter

A tre mesi e mezzo dal tracollo dell’Inter e dalla perfida cinquina del Psg riparte lo spettacolo della Champions. Otto mesi e mezzo di sfide scintillanti, 203 gare in tutto fino alla finale del 30 maggio a Budapest con due miliardi e mezzo da distribuire. La sola partecipazione vale 18.6 mln, il vincitore potrà guadagnare fino a 150 mln. E si parte subito con una tre giorni densa di appuntamenti accattivanti, almeno otto di alto livello: Bayern-Chelsea, Liverpool-Atletico, Manchester City-Napoli (con l'atteso ritorno di De Bruyne a Etihad,) Psg-Atalanta, Athletic-Arsenal, Juve-Dortmund, Ajax-Inter e Newcastle-Barcellona. E’ stata confermata la nuova fortunata formula a girone unico con 36 partecipanti, che ha ridotto le gare senza significato e ha dato maggiore appeal alla manifestazione per club più seguita in tutto il mondo. Una formula che non dà rendite di posizione ma consente comunque recuperi: l’anno scorso sono state costrette allo spareggio Psg, Bayern, Real Madrid, Manchester City. Dopo averla inseguita invano per anni il Psg parte da campione in carica nel ristretto cerchio delle favorite che comprende Liverpool, Manchester City, Real Madrid e Barcellona. I parigini di Luis Enrique confermano l’organico vittorioso col traumatico distacco da Donnarumma, sostituito da Chevalier, e una squadra imperniata sulle giocate di Dembelè, Kvara e Douè. Dopo un mercato stellare da 500 mln, con gli ingaggi di Isak, Wirtz ed Ekitike, il Liverpool di Slot e Salah sembra un’armata capace di travolgere tutti mentre qualche dubbio suscita il Manchester City di Guardiola che ha inserito il portiere azzurro e Reijnders in un organico condotto da Rodri e Haaland.

Poche le mosse del Barcellona, alle prese con una grave crisi economica, ma il talento di Yamal, Pedri e Raphinha garantisce una presenza da protagonista. Xabi Alonso ha raccolto il testimone di Ancelotti in un Real molto competitivo con Mbappè, Vinicius e Bellingham, capace di arrivare fino in fondo. Ma sono tanti i club in grado di creare la sorpresa: il Chelsea di Maresca che punta su Palmer, Joao Pedro e Fernandez; il Bayern di Kane, Olise e Luis Diaz; l’Arsenal di Rice, Zubimendi e Gyokeres; l’Athletic Bilbao dei fratelli Williams. In questa seconda fascia si possono inserire sia l’Inter di Lautaro (due finali in tre anni) sia i campioni d’Italia del Napoli rinforzati da De Bruyne e Hojlund. Più sfumate le ambizioni di Juve e Atalanta che sperano di approdare alla seconda fase. C'è molta curiosità per alcuni club di scarso prestigio come i norvegesi del Bodo/Glimt, i kazaki del Kairat Almaty e i ciprioti del Pafos, qualificati dopo una lunga gavetta. C'è poi un agguerrito contingente italiano all’estero: oltre a Donnarumma, Calafiori (Arsenal), Ruggeri (Atletico), Tonali (Newcastle), Emerson (Marsiglia), Vicario e Udogie (Tottenham). In panchina ci sono De Zerbi al Marsiglia e Maresca al Chelsea.