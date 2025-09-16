Pazza Juve anche in Champions, quasi sempre sotto col Borussia ma la pareggia al 96' con Kelly (4-4)

Debutto da montagne russe per la Juventus nel girone di Champions League: contro il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium termina 4-4, al termine di una partita che sembrava già scritta ma che nei minuti finali ha regalato un finale incredibile.
Primo tempo a reti inviolate
La Juve parte con coraggio, schierata da Tudor con David, Openda e Yildiz in avanti. Bremer guida la difesa, mentre il Borussia affida a Guirassy e Adeyemi la spinta offensiva. Occasioni da entrambe le parti, ma equilibrio totale fino all’intervallo: 0-0 dopo 45 minuti combattuti.
Ripresa da brividi: otto gol
La gara si accende subito nella ripresa. Al 49’ Adeyemi sfrutta un varco lasciato dalla difesa bianconera e porta avanti il Borussia. La reazione della Juve è immediata: al 53’ Yildiz trova un gran gol a giro per l’1-1. Pochi minuti dopo, però, arriva la nuova doccia fredda con Nmecha che riporta avanti i tedeschi.
La Juve non molla e pareggia ancora con Vlahovic, ma al 70’ un errore di Di Gregorio spiana la strada a Yan Couto per il 3-2 Dortmund. All’85’ arriva il quarto gol giallonero: Bensebaini trasforma un rigore per il 4-2 che sembra chiudere i conti.
Rimonta nei minuti di recupero
Quando tutto sembra perso, la Juventus trova energie insperate. Al 94’ ancora Vlahovic accorcia le distanze con la sua doppietta, e due minuti più tardi è Kelly a firmare il clamoroso 4-4 che fa esplodere l’Allianz Stadium.
JUVENTUS-BORUSSIA DORTMUND
MARCATORI: 8' st Adeyemi, 19' st Yildiz, 20' st Nmecha, 23' st e 49' st Vlahovic, 41' st Bensebaini (rig), 51' st Kelly.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 5.5; Kalulu 6, Bremer 6, Kelly 6.5; McKennie 5.5 (14' st Joao Mario 6), Thuram 5.5, Koopmeiners 5.5 (24' st Locatelli 6), Cambiaso 6; Yildiz 7.5 (42' Zhegrova sv), David 5 (14' st Vlahovic 8); Openda 5.5 (24' st Adzic 6). In panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Conceicao, Kostic, Rugani, Cabal. Allenatore: Tudor 6.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel 6; Ryerson 5.5, Anton 5.5, Bensebaini 6.5; Yan Couto 6.5, Sabitzer 6, Nmecha 6.5 (26' st Bellingham 5.5), Svensson 6; Beier (26' st Brandt 6), Adeyemi 7; Guirassy 6 (47' st Gross sv). In panchina: Ostrzinski, Meyer, Chukwuemeka, Campbell, Mane, Kabar. Allenatore: Kovac 6.
ARBITRO: Letexier (Fra) 6.5. NOTE: cielo sereno, terreno in perfette condizioni. Ammonito: Anton. Angoli: 4-3 per la Juventus. Recupero: 0'; 6'.
