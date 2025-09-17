Clamoroso al Benfica, lusitani ko in Champions: arriva Mourinho in panchina

Clamoroso al Benfica: sulla panchina della squadra di Lisbona sta per arrivare Josè Mourinho. Il club portoghese ha infatti esonerato l’allenatore Bruno Lage dopo che ieri la sua squadra aveva perso in casa la prima partita della fase a girone unico della Champions, 2-3 contro gli azeri del Qarabaq. Secondo i media portoghesi, la scelta del ds Rui Costa sarebbe caduta proprio su Mourinho, per il quale l’incarico al Benfica sarebbe un ritorno a casa 21 anni dopo il Porto.

Secondo "Bola", il principale quotidiano sportivo portoghese, le trattative tra Benfica e Mourinho sarebbero già avanzate e la chiusura è attesa per oggi. L’ingaggio dello Special One ha un risvolto curioso: era stata proprio la vittoria del Benfica sul Fenerbahce nel preliminare Champions, lo scorso 29 agosto, a decretare l’esonero del tecnico portoghese da parte del club turco.