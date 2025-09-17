Partita tra vecchie glorie: muore in campo a 41 anni l’ex capitano della Stella Rossa Dejan Milovanovic

Una tragedia ha colpito il calcio serbo: Dejan Milovanovic, ex centrocampista della nazionale e capitano della Stella Rossa di Belgrado, è morto improvvisamente a soli 41 anni durante una partita tra le vecchie glorie del club biancorosso e quelle del PKB, squadra minore della capitale.

Milovanovic, che in carriera aveva vestito anche la maglia del Lens in Francia, si è accasciato sul terreno di gioco dopo un malore. I soccorsi sono intervenuti rapidamente e sul posto sono stati effettuati disperati tentativi di rianimazione, prima del trasferimento d’urgenza in ospedale. Nonostante gli sforzi dei medici, l’ex calciatore non ce l’ha fatta: un doppio infarto gli è stato fatale.

La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto la famiglia, gli ex compagni di squadra e i tifosi della Stella Rossa, che ricordano Milovanovic come un leader carismatico e uno dei protagonisti delle vittorie del club negli anni Duemila.