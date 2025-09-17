San Siro, via libera in giunta alla vendita: decide il Consiglio comunale

«In giunta c'è stato un ampio dibattito» sulla delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan. Lo ha spiegato la vicesindaca del Comune di Milano che ha anche la delega all’Urbanistica Anna Scavuzzo al termine della giunta che ha approvato il documento. «L'assessora Elena Grandi» che ha la delega al Verde ed è espressione di Europa Verde «ha portato il parere negativo sulla delibera, come del resto già espresso dal gruppo dei Verdi - ha concluso Scavuzzo - Adesso sarà il Consiglio comunale a decidere col voto». La conferenza stampa dopo la giunta si è tenuta con tutti gli assessori.