Champions, il Manchester City è di un altro pianeta: Haaland e Doku stendono un Napoli in dieci per oltre 70' (rosso a Di Lorenzo)

Champions amara per il Napoli che si arrende all’Etihad: il Manchester City batte gli azzurri 2-0, grazie ai gol di Erling Haaland (56′) e Jeremy Doku (66′), in una partita che il Napoli ha provato a resistere fino all’ultimo, ma che alla lunga è apparsa fuori dalla sua portata.

Il primo tempo: resistenza e nervi tesi

Fino al cambio di campo, il Napoli aveva mostrato cuore e organizzazione: sotto di un uomo per l’espulsione del capitano Giovanni Di Lorenzo al 21', gli azzurri si erano arroccati dietro con tenacia, concedendo pochissimo nonostante il predominio territoriale del City. Il portiere Milinković-Savić è stato più volte chiamato in causa, ma ha risposto presente nei momenti chiave.

La debacle negli ultimi 30 minuti

La pressione del City è diventata insostenibile dopo l’intervallo. Il gol di Haaland al 56′ ha aperto la diga: un colpo di testa preciso su cross filtrante di Phil Foden, che ha trafitto la difesa azzurra, già indebolita dalla superiorità numerica dei padroni di casa. Il secondo gol, una giocata personale di Doku al 66′, che dopo un’azione corale ha freddato Milinković-Savić con un tiro sotto le gambe: è stato il colpo che ha spezzato definitivamente il Napoli.