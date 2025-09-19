Cagliari "corsaro" a Lecce, decide tutto una doppietta di Belotti

Lecce-Cagliari 1-2
RETI: 5' pt Tiago Gabriel, 33' pt e 26' st Belotti.
LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Kouassi 5.5, Tiago Gabriel 5, Gaspar 6, Gallo 5 (dal 1' st Ndaba 6); Coulibaly 6.5, Ramadani 5.5 (dal 28' st Camarda 6), Sala 5.5 (dal 1' st Kaba 6); Pierotti 6.5 (dal 35' st N'Dri sv), Stulic 5, Sottil 6.5 (dal 16' st Tete Morente 5). In panchina: Fruchtl, Samooja, Siebert, Berisha, Perez, Helgason, Veiga, Banda, Kovac. Allenatore: Di Francesco 5.5.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile 6; Palestra 7, Mina 6, Luperto 5.5, Obert 5.5; Adopo 6 (dal 28' st Zappa 6), Prati 5.5 (dal 15' st Felici 6), Deiola 6 (dal 42' st Mazzitelli sv); Folorunsho 6, Esposito 6.5 (dal 15' st Gaetano 6); Belotti 7 (dal 28' st Kilicsoy 6). In panchina: Ciocci, Sarno, Idrissi, Rodriguez, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Borrelli, Pavoletti, Pedro. Allenatore: Pisacane 6.5.
ARBITRO: Zufferli di Udine 6.
NOTE: serata serena, campo in condizioni non perfette. Ammoniti: Tiago Gabriel, Coulibaly, Esposito, Prati, Obert. Angoli: 7-4 per il Cagliari. Recupero: 1', 4'.
Caricamento commenti
Commenta la notizia